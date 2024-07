NASDAQ-Börsengang von Stardust Power sorgt für Phantasie bei Usha Resources

Anzeige / Werbung

Der Deal mit dem angehenden Lithiumproduzenten hat ein Volumen von mehr als 26 Mio. USD.

Lithiumunternehmen sind nicht mehr in? Zumindest für die USA gilt das nur bedingt. Seit wenigen Tagen notiert das integrierte Lithium-Start-Up Stardust Power, Inc. (NASDAQ: SDST) an der NASDAQ und hat - wenn auch bei vergleichsweise geringen Umsätzen - im Hoch mehr als eine Milliarde Börsenwert erzielt. Beim aktuellen Kurs von rund 14 US$ ist das Unternehmen immerhin noch mit rund 630 Mio. US$ bewertet.

Stardust Power entwickelt eine Lithiumraffinerie in Muskogee, Oklahoma, mit einer Produktionskapazität von bis zu 50.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Jahr. Nach der Fertigstellung erwartet Stardust Power, dass es sich mehrere Rohstoffquellen von verschiedenen Lithiumproduzenten sichern kann und die Anlage zu einer der größten Lithiumraffinerien in den Vereinigten Staaten wird. Eine der möglichen Lithiumquellen könnte das Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake von Usha Resources sein.

Usha Resources kann über Jahre hinweg profitieren

Der erfolgreiche Börsengang von Stardust ist daher unmittelbar relevant für die kanadische Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF; FSE: JO0), denn Stardust Power hat sich das Recht gesichert, bis zu 90 % an Jackpot Lake zu erwerben. Die Börsennotiz von Stardust Power ist eine notwendige Bedingung für die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, die ihrerseits eine Reihe von Zahlungen an Usha sowie Investitionen in das Projekt Jackpot auslösen würde. Schon für den Letter of Intent hat Stardust immerhin 75.000 US$ an Usha bezahlt. Bei Abschluss einer definitiven Vereinbarung würde sofort eine erste Zahlung von 500.000 US$ an Usha fällig, zahlbar zur Hälfe in Cash und Stardust-Aktien. 500.000 USD entsprechen beim derzeitigen Kurs des kanadischen Dollars rund 700.000 CAD.

Der vollständiger Earn-in durch Stardust hätte ein Volumen von 26.025.000 US$. Diese Summe enthält verteilt auf einen Zeitraum von fünf Jahren Arbeitsverpflichtungen von 8.000.000 US$, sowie Zahlungen von insgesamt 1.525.000 US$ in bar, 750.000 US$ in Aktien und 15.750.000 US$ in Aktien oder Bargeld nach Wahl von Stardust Power an Usha. Am Ende würde Usha 10 % des Projekts und eine NSR von 2 % behalten und wäre an dem zwischen Usha und Stardust Power gebildeten Joint Venture ("JV") beteiligt, bis nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie eine formelle Entscheidung zum Abbau getroffen wird. Stardust wäre berechtigt, 1 % der NSR gegen eine Barzahlung von 7.500.000 US$ zurückzukaufen.

Deepak Varshney, CEO von Usha, kommentierte: "Wir gratulieren Stardust Power zu seiner Börsennotierung. Mit dem kürzlichen Erwerb des Southern Arm Copper-Gold VMS-Projekts von Abitibi Metals wird sich unser Schwerpunkt nun auf Kupfer und andere wichtige Metalle verlagern. Mit einem Betriebskapital von etwa 1,2 Mio. $ befindet sich Usha in einer starken finanziellen Position, um das kommende Jahr zu bewältigen, und wir freuen uns auf unser erstes Bohrprogramm auf Southern Arm, insbesondere dem Ziel "Hollywood", das eine ~1,8 km große Fläche aufweist, die entlang des Streichens offen ist."

Fazit: Zwar ist die Absichtserklärung für den Earn-In zu Jackpot Lake noch nicht bindend, aber es spricht für die Ernsthaftigkeit von Stardust, dass das Unternehmen allein für die Option schon 75.000 US$ ausgegeben hat. Das Jackpot Lake-Projekt würde perfekt zum Profil von Stardust passen. Das Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake von USHA befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und umfasst etwa 35,3 km2. Das geologische Umfeld des Projekts ähnelt jenem der Silver Peak Nevada-Lithiummine von Albemarle, der einzigen produzierenden Lithiummine in Nordamerika, die seit 1966 ununterbrochen in Betrieb ist. Die Modellierung deutet an, dass Jackpot Lake in alle Richtungen für eine Erweiterung offen ist. Das Ziel liegt in geringer Tiefe, vorwiegend oberhalb des Grundgesteins in einer Tiefe von 600 Metern, und ist etwa 450 Meter mächtig. Eine definitive Vereinbarung mit Stardust könnte Usha Resources beachtliche zusätzliche Einnahmen über die kommenden Jahre sichern - ohne Verwässerung!

Jetzt immer die wichtigsten Rohstoff-News ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: XD0002058432,CA91735H1038,US8549361017