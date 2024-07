FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Bertrandt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 30 Euro gesenkt. Analyst Pal Skirta passte sein Bewertungsmodell am Montagmorgen an die "neue Realität" für den Ingenieursdienstleister nach der Gewinnwarnung an. Er gehe an die Seitenlinie, bis die Details und der Zeitplan der Restrukturierung feststehen./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 08:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 08:02 / CEST

DE0005232805