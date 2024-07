FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 530 (540) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5815 (5800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 415 (350) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' - PRICE TARGET 1440 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 530 (515) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER TARGET TO 100 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUST GROUP TARGET TO 110 (105) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 185 (192) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15756 (15131) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 730 (1000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2360 (2405) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2020 (1980) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4400 (4200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HSBC PRICE TARGET TO 960 (980) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DRAX TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 670 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 242 (245) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 560 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 655 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3000 (3085) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 950 (852) PENCE - 'NEUTRAL'



