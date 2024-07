Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE



Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.07.2024

Kursziel: 18,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Anhaltend hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik in Q2



Serviceware hat jüngst Q2-Zahlen vorgelegt, die unsere hohen Erwartungen bestätigt haben. Neben dem gesteigerten Ergebnis stimmen uns vor allem der Rekord-Backlog sowie der äußerst starke Free Cashflow positiv. Die FY-Guidance wurde indes bestätigt.



[Tabelle]



Anhaltend starkes Wachstum der SaaS/Service-Erlöse: Serviceware hat den langfristigen Wachstumstrend der SaaS/Service-Erlöse in Q2 mit einem Plus von 23,7% yoy auf 16,8 Mio. EUR erfreulich fortgesetzt. Im Vergleich zum Q1/24 konnten die SaaS/Service-Erlöse um 0,9 Mio. EUR bzw. 5,6% gesteigert werden. Auf Ebene der Lizenzerlöse ging der Umsatz in Q2 um 24,7% yoy auf 4,4 Mio. EUR zurück, was auf ein außerordentlich starkes Vorjahr zurückzuführen ist. Stark entwickelte sich der auf Rekordniveau liegende Auftragsbestand i.H.v. 75,0 Mio. EUR (+35,3% yoy; +10,6% qoq). Da SJJ teils auch externe SaaS-Software mitverkauft (MONe: z.B. CrowdStrike), ist u.E. auch die Differenz zwischen den Anzahlungen, die u.E. auch auf Fremdsoftware entfallen, und den Vorauszahlungen (Vertragsverbindlichkeiten) der Kunden von hoher Bedeutung, um Rückschlüsse auf den Produktmix zu ziehen. In H1/24 hat sich die Differenz zwischen Voraus- und Anzahlungen auf ein Rekordniveau von 25,1 Mio. EUR ausgeweitet, was wir als Beleg für die hohe Absatzdynamik bei der eigenen Software werten.



Rohertrag steigt deutlich - Solides EBITDA erzielt: In H1/24 konnte der Rohertrag im Vgl. zum Vj. von 22,8 Mio. EUR auf 25,4 Mio. EUR um 11,1% yoy gesteigert und die Rohmarge leicht von 50,0% auf 50,4% verbessert werden. Das EBITDA lag in H1/24 bei 1,6 Mio. EUR nach -1,2 Mio. EUR im Vorjahr (Q2/24: 1,0 Mio. EUR vs. -0,2 Mio. EUR im Vj.). Bereinigt man das EBITDA um aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 0,8 Mio. EUR, weist auch das adj. EBITDA i.H.v. 0,8 Mio. EUR eine deutliche Steigerung auf (Vj.: -1,2 Mio. EUR). Während sich die operative Kostenbasis (Personal+SbA-SbE) in H1/24 ggü. dem Vj. nur marginal von 24,0 Mio. EUR auf 24,5 Mio. EUR erhöht hat, dürften sich die Kosten in H2/24 verringern, da Serviceware seine Mitarbeiterzahl in H1/24 von 479 auf 453 um 5,4% reduziert hat.



Neben der guten EBITDA-Entwicklung stach insbesondere der hervorragende Cashflow hervor (op. CF H1/24: +9,3 Mio. EUR vs. -2,3 Mio. EUR im Vj.), der primär auf die höheren Kundenvorauszahlungen sowie niedrigen Anzahlungen zurückzuführen ist. Nach Investitionen i.H.v. 0,9 Mio. EUR und Leasingzahlungen (1,0 Mio. EUR) belief sich der FCF in H1/24 auf 7,4 Mio. EUR. In der Folge erhöhte sich auch der Netto-Cashbestand von 28,2 Mio. EUR auf 35,3 Mio. EUR (Q1/24: 31,5 Mio. EUR).



Fazit: Serviceware überzeugt in H1 mit einer hohen Erlösdynamik und dem erwarteten EBITDA-Wachstum. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel i.H.v. 18,00 EUR.



