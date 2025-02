DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE im GJ 2023/2024 erstmals mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz/EBITDA springt von 0,2 Mio. auf 3,2 Mio. Euro

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/21.02.2025/08:00) - * Auf den oberen Bereich konkretisierte Umsatzprognose erfüllt * Gesamtumsatz +12,8 Prozent auf 103,3 Mio. Euro * SaaS/Service-Umsätze steigen deutlich überproportional um 22,1 Prozent auf 69,9 Mio. Euro * Einsatz von AI in Serviceware Plattform planmäßig ausgeweitet: Neue AI Process Engine als neuer AI-nativer Kern der Plattform * Internationalisierungsstrategie erfolgreich weiter umgesetzt * Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent sowie weitere Verbesserung von EBIT und EBITDA angestrebt * Webcast für Investoren und Medienvertreter am 21. Februar 2025

Idstein, 21. Februar 2025 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023/2024 (per Ende November) erfolgreich fortgesetzt und erneut ein Rekordjahr verzeichnet. Dabei wurde erstmals die Marke von 100 Mio. Euro Umsatz überschritten. Auch das Ergebnis konnte ganz deutlich verbessert werden. Die Gesellschaft hat unter anderem den Anteil von Künstlicher Intelligenz (AI) in der ESM-Plattform weiter signifikant ausgebaut und auch bei der Internationalisierungsstrategie wichtige Erfolge erzielt. Ein Meilenstein war der Release der neuen AI Process Engine, mit der die ESM-Plattform ein neues Herzstück auf Basis von Künstlicher Intelligenz erhalten hat.

Der Gesamtumsatz stieg nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen nach IFRS im Vorjahresvergleich um 12,8 Prozent und lag mit 103,3 Mio. Euro (Vj. 91,5 Mio. Euro) erstmalig in der Unternehmensgeschichte über der 100-Mio.-Euro-Marke. Damit wurde die Prognose, die beim Umsatz zuletzt auf den oberen Bereich mit einem Wachstum von mindestens 10 Prozent konkretisiert worden war, voll erfüllt. Das vierte Quartal wies mit einem Umsatzplus von 13,9 Prozent auf 27,1 Mio. Euro eine überdurchschnittlich positive Dynamik auf. Im Abschlussquartal stieg der Umsatz zum vierten Mal innerhalb des Geschäftsjahres 2023/2024 auf einen neuen historischen Umsatzwert. Sehr gut voran kommt Serviceware auch bei der Transformation des Geschäftsmodells von einem Lizenz- zu einem SaaS-Geschäftsmodell. Im Bereich SaaS/Service war das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr mit 22,1 Prozent auf 69,9 Mio. Euro (Vj. 57,3 Mio. Euro) einmal mehr deutlich überproportional. Inzwischen machen die SaaS/Service-Umsätze 67,7 Prozent am Gesamtumsatz von Serviceware aus (Vj. 62,6 Prozent). Die Vertragsverbindlichkeiten, die sich vornehmlich aus den Restwerten bestehender SaaS-Verträge zusammensetzen und bereits fixierte zukünftige Umsätze darstellen, erhöhten sich um 45,4 Prozent von 55,4 Mio. Euro auf 80,6 Mio. Euro. Das EBITDA verbesserte sich in der Berichtsperiode ganz erheblich von 0,2 Mio. Euro auf 3,2 Mio. Euro. Auch das EBIT konnte deutlich gesteigert werden und lag nach -3,9 Mio. Euro im Vorjahr nun bei -0,3 Mio. Euro. Der Finanzmittelbestand belief sich per Ende November 2024 auf 33,6 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 erwartet Serviceware eine Umsatzsteigerung zwischen 5 und 15 Prozent und eine weitere Verbesserung von EBIT und EBITDA.

Weiter gestärkt hat Serviceware die ESM-Plattform, mit der sie über ein starkes Angebot für alle Services verfügt. Schon heute kommt durchgängig Künstliche Intelligenz in den Modulen und Prozessen der Plattform zum Einsatz. Mit der revolutionären neuen AI Process Engine hat die Serviceware Plattform ein neues AI-natives Herzstück erhalten. Diese Prozessmodellierungssoftware unterstützt Unternehmen dabei, neue Serviceprozesse ohne eigenes Expertenwissen noch einfacher und effizienter zu definieren und Prozesse zu erstellen sowie den Automatisierungsgrad bei Serviceprozessen auf allen Ebenen deutlich zu erhöhen.

Serviceware hat in der Berichtsperiode seine internationale Wachstumsstrategie erfolgreich fortgesetzt und in Nordamerika eine Partnerschaft mit dem führenden Beratungsunternehmen Maryville Consulting im Bereich IT-Finanzmanagement geschlossen. Serviceware profitiert von dieser Partnerschaft unter anderem durch den Zugang zum starken Kundenstamm von Maryville mit zahlreichen Fortune-2000-Unternehmen und Großkonzernen. Durch dieses weitere Kundenpotenzial ergeben sich für Serviceware deutliche Wachstumsmöglichkeiten. Einen ersten Abschluss aus der Partnerschaft hat Serviceware mit dem Gewinn eines großen US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns bereits erzielt. Serviceware ist im Berichtszeitraum zudem erfolgreich in den asiatischen Markt eingetreten und hat dort ein Fortune-Global-500-Unternehmen aus der Mineralölbranche als Kunden gewonnen.

Dirk Martin, CEO von Serviceware: "Ein hervorragendes Geschäftsjahr 2023/2024 mit vier Rekordquartalen hintereinander liegt hinter Serviceware. Wir sind mit einer ganz deutlichen Ergebnisverbesserung gewachsen, haben unsere Internationalisierungsstrategie erfolgreich weiter umgesetzt und sind auch beim Ausbau unserer ESM-Plattform sehr gut vorangekommen. Revolutionär ist dabei unsere neue AI Process Engine, die die Art und Weise, wie Unternehmen Serviceprozesse erstellen und umsetzen, grundlegend verändert. Wir verfügen über ein starkes internationales Team und innovative Produkte, mit denen Unternehmen alle Services automatisieren und die Kundenzufriedenheit verbessern können. Wir blicken voller Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr und sind auch für die kommenden Jahre sehr optimistisch für unsere Entwicklung."

Der vollständige Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2023/2024 stehen ab dem 21. März 2025 unter http:// www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Webcast am 21. Februar 2025

Serviceware lädt Investoren und Medienvertreter am 21. Februar 2025 zu einer Videokonferenz in deutscher Sprache (10:00 Uhr) sowie in englischer Sprache (16:00 Uhr) mit CFO Harald Popp ein, bei der die Jahreszahlen und die Prognose erläutert werden. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter einem der folgenden Links an:

Webcast in deutscher Sprache um 10:00 Uhr: Deutscher Earnings Call - externe Anmeldeseite ( https:// www.appairtime.com/event/9b47d2d6-c996-401c-a402-9b8bde3f608a )

Webcast in englischer Spracheum 16:00 Uhr: Englischer Earnings Call - externe Anmeldeseite ( https:// www.appairtime.com/event/62e68763-9e7f-482e-a156-24f2715ee711 )

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist AI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen AI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

