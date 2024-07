© Foto: Britta Pedersen/zb/dpa



Die Aktie von Hensoldt profitiert zum Wochenauftakt von einem Upgrade der Warburg Bank und gewinnt dadurch rund drei Prozent an Wert.Der deutsche Rüstungskonzern und Luftverteidigungsspezialist Hensoldt startet schwungvoll in die neue Handelswoche. Mit einem Plus von rund drei Prozent führt das Papier gemeinsam mit den Anteilen von Stabilus den Mid-Cap-Index MDAX an. Hensoldt erhält nach Zahlen Kaufempfehlung Nachdem es die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen noch verpasst hatten, die Begeisterung der Anleger neu zu entfachen, legt Hensoldt am Montag nach einem Upgrade der Warburg Bank zu. Analyst Christian Cohrs zeigt sich zunehmend optimistisch für die Aussichten der Aktie …