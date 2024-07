Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagvormittag gut gehalten. Nach einem freundlichen Start hat der Markt damit trotz positiver Vorgaben aus den USA und Asien die frühen Gewinne zum grössten Teil wieder abgegeben. Grund dafür sind Gewinnmitnahmen in stark gestiegenen Werten wie etwa dem Pharmariesen Roche. Zudem haben sich im Verlauf die US-Aktien-Futures von ihren Höchstkursen entfernt. Die Anleger hätten in dem ferienbedingt eher ...

