© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Das Bankhaus Metzler hat zu Wochenbeginn das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie angehoben. Damit ist es nun das Zweithöchste am Markt. Die Titel legen zu.Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Rheinmetall von 705 auf 720 Euro angehoben, während die Bewertung auf "Buy" beibehalten wurde. Das Kursziel liegt 47,5 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag und ist nach dem Kursziel von Morningstar (730 Euro) das zweithöchste am Markt. Analyst Alexander Neuberger erwähnte in seinem Kommentar am Montag, dass der Rüstungskonzern seine führende Position im Bereich der Militär-Lkw weiter ausbaue. Weltweit rangiere Rheinmetall demnach hinsichtlich der Profitabilität auf dem zweiten Platz …