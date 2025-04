Die neuen Zollankündigungen von Donald Trump haben die Märkte am Donnerstag schwer belastet. Der DAX verlor gut -3%. Gegen den Trend wertete die Rheinmetall-Aktie als einer der besten DAX-Performer um mehr als +4% auf. Was steckt hinter dem Kurssprung und startet nun die nächste Rallye? Zölle auf alle Einfuhren in die USA Am Mittwochabend hatte der US-Präsident weitreichende Zölle verhängt. Grundsätzlich sollen Importe in die USA mit 10% verzollt ...

