Rheinmetall hat mit seinen Q2-Zahlen enttäuscht, die Aktie ging mit einem dicken Minus aus dem Handel. Analysten sehen nun Chancen auf mehr - und einen geeigneten Einstiegszeitpunkt.Nach einem starken Jahresauftakt verfehlte Rheinmetall im zweiten Quartal wichtige Ziele. Umsatz, Gewinn und Barmittelfluss lagen unter den Erwartungen, doch der Konzern hält an seiner Jahresprognose fest. Angesichts steigender Verteidigungsausgaben in Europa deutete CEO Armin Papperger bereits eine mögliche Prognoseanhebung an - womöglich auf dem anstehenden Capital Markets Day. Trotz des enttäuschenden Zahlenwerks bleibt die Aktie unter Beobachtung. Die Privatbank Berenberg verwies auf die robusten
