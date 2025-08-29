Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker-Symbol: AHLA
Tradegate
29.08.25 | 16:38
114,40 Euro
+11,72 % +12,00
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
114,60114,8016:39
114,40114,6016:39
Markus Weingran
29.08.2025 15:27 Uhr
288 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Die Top 3 Bezahldienstleister: Marvell | Iren | Rheinmetall - Alibaba mit gemischtem Ergebnis

Die Cloud von Alibaba reißt es raus. Die Chinesen patzten nämlich beim Umsatz. Der blieb hinter den Erwartungen zurück. Da das Cloud-Geschäft aber gegenüber dem Ersten Quartal anzieht, geht es bergauf mit dem Kurs.Affirm Holdings überraschte die Anleger am Freitag mit einem optimistischen Ausblick: Der "Buy Now, Pay Later"-Anbieter erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als 46 Milliarden Dollar und liegt damit klar über den Schätzungen der Wall Street. Rückenwind erhält das Unternehmen von einer robusten Konsumlaune, die durch Hoffnung auf Zinssenkungen sowie eine Entspannung bei den Zollunsicherheiten zusätzlich gestützt wird. Besonders stark entwickelten …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.