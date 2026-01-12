EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Rheinmetall AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports
