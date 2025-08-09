Das Marktumfeld für Small und Mid Caps hat sich seit Jahresbeginn deutlich aufgehellt. Das dürfte erst der Auftakt einer umfassenden Erholungsbewegung sein - die nächsten potenziellen Highflyer stehen bereits in den Startlöchern. Mit den richtigen Werten und dem passenden Timing bieten sich auch in den kommenden Wochen attraktive Gewinnchancen.Licht am Ende des TunnelsDie Aussicht auf einen bevorstehenden Wachstumsschub spiegelt sich zunehmend in den aktuellen Prognosen zahlreicher Volkswirte, Kapitalmarktstrategen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär