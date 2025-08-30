wO Börsenlounge - Die Woche: Von Nvidia-Zahlen, einem Buffett-Kauf und dem Verlobungskleid von Taylor Swift!

Nvidia konnte zwar die Erwartungen übertreffen, aber für manchen Anleger nicht deutlich genug. Ein Beinbruch für die Aktie war es aber nicht. Taylor Swift sorgte für einen Ansturm bei Ralph Lauren. Die Themen der Woche!Der DAX beendet die letzte August-Woche im roten Terrain und schließt damit auch den kompletten Monat im Minus ab. Die Zahlen von Nvidia haben die Märkte nicht angeschoben, obwohl die Erwartungen geschlagen wurden. Damit pendelt der DAX vor September-Beginn um die Marke von 24.000 Punkten und hat sich noch nicht entschieden, ob es rauf oder weiter runter geht. Eine bessere Werbung hätte sich Ralph Lauren wohl nicht wünschen können. Das Kleid, das Taylor Swift auf ihrem …Den vollständigen Artikel lesen ...
