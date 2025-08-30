Ein einzelnes Unternehmen bringt die Volkswirtschaft eines ganzen Landes ins Wanken: Dänemarks Regierung hat ihre Wachstumsprognose für 2025 drastisch nach unten korrigiert - von ursprünglich 3,0 auf nur noch 1,4 Prozent. Hauptgrund ist die Schwäche des Pharmariesen Novo Nordisk, dessen Blockbuster-Medikamente Wegovy und Ozempic zuletzt Absatzprobleme hatten.Das Wirtschaftsministerium in Kopenhagen verwies zwar auch auf die von den USA verhängten Strafzölle, doch entscheidend ist der Einbruch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
