© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Wer vergangene Woche schon den Atem angehalten hat, der dürfte in dieser Woche ordentlich ins Schwitzen kommen. Geht die Tech-Talfahrt weiter? Und was entscheidet Jerome Poweel? Der Überblick von Markus Weingran.Bislang war der Sommer an der Börse alles andere als langweilig. Wer mit einer langweiligen Seitwärtsbewegung gerechnet hatte, der wurde von einer wilden Achterbahnfahrt überrascht, die einigen Anlegern die Haare zu Berge stehen ließen. Aus diesem Grund haben wir uns in der Börsenlounge von Freitag noch einmal angeschaut, wie viel "Big-Tech" in ein diversifiziertes Depot gehört. In der vergangenen Woche reichte die Zahlen von Tesla und Alphabet aus, dass die Anleger Mittwoch bei …