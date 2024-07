Berlin - Der sportpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Philipp Hartewig, fordert angesichts der zuletzt mäßigen deutschen Erfolgsbilanz bei Olympischen Spielen eine Reform der Sportförderung.



Die derzeitige Förderung sei nicht in der Lage, ein leistungsstarkes Spitzensportsystem zu tragen, sagte Hartewig den Sendern RTL und ntv. "Wir haben in der Spitzensportförderung ein bürokratisches, sich selbst lähmendes System mit vielen Fehlanreizen." Finanzmittel müssten künftig zielgerichteter eingesetzt und zudem mehrjährig und über Disziplinen hinweg verwendet werden können. Natürlich gehe es auch darum, mehr Geld in den Sport zu investieren, die Bürokratie aber sei das Hauptproblem.



Der FDP-Politiker rechnet bei den Spielen in Paris mit einer ähnlichen Erfolgsbilanz Deutschlands wie vor vier Jahren in Tokio. Damals reichte es für Platz 9 im Medaillenspiegel. "Damit dürfen wir uns natürlich nicht zufriedengeben und es muss unser Anspruch sein, da weiter nach vorn zu gehen", so Hartewig.