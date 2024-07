Hamburg (ots) -In der Welt des Transports und der Verpackungen verbirgt sich oft in scheinbar unbedeutenden Details ein enormes Potenzial für Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit. Ein Beispiel dafür liefert die Innovation von Smurfit Westrock (https://www.smurfitwestrock.com/), einem global führenden Unternehmen in der Papier- und Verpackungsbranche. Die Einführung einer sogenannten "weichen Ecke" (SoftCorner) für Palettencontainer für den Kunststoffproduzenten Pöppelmann (https://www.poeppelmann.com/de/unternehmen/) aus dem niedersächsischen Lohne hat das Potenzial, die Gestaltung von Transportverpackungen generell zu revolutionieren. Ihre erste Anerkennung hat die SoftCorner jetzt erhalten. Sie gewann in der Kategorie "Logistik und Materialfluss" den Deutschen Verpackungspreis 2024 (https://www.verpackung.org/events/deutscher-verpackungspreis/auszeichnungen).Pöppelmann gehört zu den führenden Herstellern in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen beliefert weltweit Kunden aus den Bereichen Automotive, Medizintechnik, Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie sowie Gartenbau. Das Unternehmen verfügt über sechs Produktionsstandorte sowie 700 Spritzgussmaschinen, Tiefziehanlagen und Extruder. Allein in den drei Werken am Stammsitz in Lohne arbeiten 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Wie aus einer "harten" eine "weiche Ecke" wirdUm die Lösung der "weichen Ecke" besser zu verstehen, muss man sich die bisher übliche "harte Ecke" ins Gedächtnis rufen. Um Ware auf Paletten sicher weltweit zu transportieren, wird als präventiver Schutz gegen Witterungseinflüsse in der Regel eine Stretchfolie verwendet. Diese ist zwar durchaus robust, dennoch kommt es immer wieder zum Reißen an den Ecken, wenn zum Beispiel die palettierte Ware beim Transport in Bewegung gerät und dadurch Spannung entsteht. Ist die Folie an der Ecke erstmal gerissen, besteht die Gefahr, dass die Ware nicht mehr unbeschädigt beim Kunden ankommt.Deshalb hatte Pöppelmann die Verpackungsspezialisten von Smurfit Westrock beauftragt, gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Hierbei zeigte sich einmal mehr, dass geniale Lösungen ganz einfach sein können. Der Grundgedanke war, wie man aus einer kantigen eine runde Ecke macht. Dafür hat Smurfit Westrock robuste Eckkappen aus Wellpappe entwickelt, die rund sind. Diese bewirken, dass der Spannungsdruck dank der Rundung geschmeidig ums kantige Eck geführt wird, wo bislang die größte Spannung für die Stretchfolie bestand.Bei der Fertigung des Transportkartons wurden an den Ecken kleine Einschnitte vorgenommen. Diese machen die Ecken flexibel, so dass sie unter Druck nachgeben und eine runde Form annehmen können. Als Folge passt sich die Folie sanft an die SoftCorner an und ein Einreißen wird vermieden. Die Herstellung der "weichen Ecke" ist also ein einfaches, aber äußerst effizientes Verfahren. So wird sichergestellt, dass die Verpackung unter realen Transportbedingungen widerstandsfähig bleibt, während die Kosten und der ökologische Fußabdruck reduziert werden.Wird die "weiche Ecke" zum Game-Changer in der Logistik?Durch die weitgehend reißresistente "weiche Ecke" können Unternehmen künftig bei der Verwendung von Stretchfolie effizienter und nachhaltiger werden: Neben der erheblichen Verbesserung bei der Nachhaltigkeit - da beschädigte Ware vermieden wird -, birgt sie auch das Potenzial zur Prozesskostenoptimierung, da weniger Verpackungsmaterial benötigt wird, weil gerissene Folien nicht mehr ersetzt werden müssen und auch keine Unterbrechungen der Abläufe mehr entstehen.Die "weiche Ecke" bietet Skalierungspotenzial, das sie sich positiv auf die Logistik aller Unternehmen, die mit Stretchfolie arbeiten, auswirken kann. So sieht es auch Alexander Sauer, Smurfit Sarstedt, Teamleader Product-Design: "Die Zufriedenheit unseres Kunden Pöppelmann mit der 'weichen Ecke' zeigt, dass sie das Potenzial hat, ein Game-Changer in der Verpackungsindustrie zu werden."Oliver Thieme, Smurfit Westrock Experience Center Manager DACH ergänzt: "Wir konnten beim Deutschen Verpackungspreis 2024 drei Auszeichnungen (unter anderem mit der SoftCorner) erreichen. Dieser Erfolg unterstreicht unser kontinuierliches Streben nach Innovation. Unsere Kunden profitieren enorm von unseren zukunftsweisenden Verpackungslösungen, die Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger gestalten."Pressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitUwe SchmidtTel. +49 179 399 57 71uwe.schmidt@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Westrock Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114335/5832944