Hamburg (ots) -Für die Markteinführung der BADgal Bounce Mascara hat Benefit Cosmetics (https://www.benefitcosmetics.com/de-de) gemeinsam mit Smurfit Westrock (https://www.smurfitwestrock.com/) eine Verpackungslösung entwickelt, die vollständig recyclingfähig ist und auf Kunststofflaminierung verzichtet. Die Verpackung soll sowohl den gestalterischen Anforderungen der Marke entsprechen als auch ökologische Kriterien erfüllen.Design und Nachhaltigkeit in Einklang gebrachtBenefit Cosmetics stellte hohe Anforderungen an die neue Produktverpackung: Sie sollte ein hochwertiges Metallic-Finish aufweisen, das Design der Mascara-Flasche widerspiegeln, ein bedrucktes Innenleben für ein konsistentes Unboxing-Erlebnis bieten und vollständig recyclingfähig sein. Eine Kunststofflaminierung war dabei ausdrücklich ausgeschlossen. Smurfit Westrock gelang es, diese Vorgaben in einer Lösung zu vereinen, die Ästhetik und Umweltfreundlichkeit verbindet.Innovativer Ansatz: Smurfit Westrocks FoilKote®-TechnologieZur Umsetzung dieser Vorgaben setzte Smurfit Westrock auf die firmeneigene FoilKote®-Technologie. Diese ermöglicht die Applikation von Kaltfolie direkt auf recyclingfähigen Karton zu Beginn des Druckprozesses, wodurch auf Kunststoffbeschichtungen verzichtet werden kann. Die Produktion der Faltschachteln erfolgte im Werk Obersulm. Dort wurde die Folienveredelung mit einer Rückseitenbedruckung kombiniert, wodurch sowohl die Innen- als auch die Außengestaltung in einem einzigen Druckdurchlauf realisiert werden konnte.Effiziente Produktion - skalierbar und flexibelZur Sicherstellung der Lieferfähigkeit und zur besseren Skalierbarkeit wurde parallel im Werk Tczew (Polen) produziert. Diese standortübergreifende Fertigungsstrategie sichert eine flexible, marktorientierte Produktion innerhalb Europas.Ergebnis: Anspruchsvolles Design trifft auf nachhaltige LösungDie gemeinsam entwickelte Verpackung erfüllt höchste Anforderungen an Design, Funktionalität und Recyclingfähigkeit. Durch den integrierten Ein-Durchgang-Druckprozess konnte Smurfit Westrock den Materialeinsatz und Produktionsaufwand reduzieren. Die Zusammenarbeit zeigt, dass hochwertige Markenverpackungen auch ohne Kunststofflaminierung realisiert werden können - ohne Kompromisse bei Qualität oder Markenwirkung eingehen zu müssen.