Die Stiftung CEI Africa stellt 373.000 Euro zur Refinanzierung von Solarinvestitionen des Unternehmens EWIA Green Investments in Afrika zur Verfügung. EWIA Green Investments konzipiert, installiert und finanziert Photovoltaik-Anlagen in Subsahara-Afrika. Nun hat sich das Unternehmen mit Sitz in München und Accra, Ghana, die finanzielle Unterstützung von CEI Africa gesichert. 373.000 Euro stellt die Stiftung zur Refinanzierung von Solarinvestitionen in Form eines Mezzanin-Darlehens zur Verfügung. ...

