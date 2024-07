Kornelius Purps (antea): Was steckt hinter dem Kursrutsch?

26.07.2024 -

Eine Kokosnuss und eine Palme - in den sozialen Netzwerken geben sich Anhänger von Kamala Harris mit diesen Emojis zu erkennen. Seit ein paar Tagen gehen im Netz Auszüge einer Rede der demokrati-schen Präsidentschaftsanwärterin viral, in welcher Harris ihre Mutter mit einem bildhaften "coconut tree"- Vergleich zitiert. Derweil dürften Anleger, die saisonbedingt derzeit unter Palmen liegen, beim Blick auf ihr Aktiendepot zuletzt das Gefühl gehabt haben, als sei ihnen eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Rumms hat's gemacht, insbesondere in den USA, wo der S&P 500 am Mittwoch erstmals seit anderthalb Jahren wieder einen Tagesverlust von mehr als zwei Prozent eingefahren hat. Hat dieser Kursrutsch etwas mit Kamala Harris zu tun? Kommt da noch mehr? Ich begebe mich mal auf Ursachenforschung.

Sah es am Montag und Dienstag noch nach einer freundlichen Kursentwicklung aus, knickten die Aktienkurse an den beiden folgenden Tagen kräftig ein. Der DAX gab an diesen zwei Tagen knapp an-derthalb Prozent ab, der S&P 500 verlor fast drei Prozent und die großen Tech-Werte in der Magnificent-7-Gruppe sogar beinahe sieben Prozent.

