Southport - In der nordwestenglischen Stadt Southport sind am Montag mehrere Personen von einem Mann niedergestochen worden. Der wurde von der Polizei festgenommen.



Es bestehe keine größere Bedrohung mehr für die Öffentlichkeit, teilte die Polizei mit. Laut Angaben der Rettungskräfte wurden mindestens acht Opfer mit Stichverletzungen behandelt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Hintergründe und die Schwere der Verletzungen waren zunächst unklar.



Die BBC zitierte einen lokalen Geschäftsinhaber, der die Szene als "wie in einem Horrorfilm" beschrieb. Nach seinen Angaben seien unter den niedergestochenen Personen mehrere "junge Mädchen".



Großbritanniens Innenministerin Yvette Cooper schrieb auf Twitter/X, sie sei "zutiefst besorgt". Ihre Gedanken seien bei Familien und Angehörigen der Betroffenen.