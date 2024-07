Rothschild & Co: Vierteljährliche Strategie Q2 2024 - R-co Valor & R-co Valor Balanced

16.07.2024 -

Im zweiten Quartal schlossen die internationalen Aktienmärkte im positiven Bereich. Der MSCI Emerging Markets stieg um 4,8 %, während der MSCI World um 2,9 %1 zulegte. Der S&P 500, der von Technologiewerten gestützt wurde, legte um 4,7 % zu, während der Euro Stoxx 50 unter Druck geriet und um 3,7 % zurückging1.

R-co Valor

Der R-co Valor stieg im Berichtszeitraum um +0,5 % und erzielte damit seit Jahresbeginn eine Rendite von +8 %2. Das Engagement in Aktien aus der Eurozone belastete den Fonds in den letzten drei Monaten. Aufgrund der verhaltenen Wirtschaftsdynamik und der Verlangsamung des Inflationsanstiegs konnte die EZB Anfang Juni die Zinsen senken. Diese Entscheidung war allgemein erwartet worden, doch eine unerwartet hartnäckige Dienstleisterinflation veranlasste Christine Lagarde dazu, zu betonen, dass eine Normalisierung der Geldpolitik weiterhin stark von den Wirtschaftsdaten abhängen würde. Trotz der Leitzinssenkung führten die Nachwirkungen der Wahlen zum Europäischen Parlament und die Ankündigung vorgezogener Wahlen in Frankreich zu einem Anstieg der europäischen Staatsanleiherenditen und zu einer Korrektur an den Aktienmärkten. Unsere Engagements in China und Nordamerika leisteten einen soliden Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.

In China beflügelten zunächst die Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung der Wirtschaft die Aktienmärkte im zweiten Quartal, sodass der Hang Seng den Zeitraum mit einer Performance von +8,2%1 abschloss. Die Regierung kündigte neue Maßnahmen zur Unterstützung des Immobiliensektors an: Es handelt sich um das erste nationale Immobilienkaufprogramm seit Beginn der Krise im Jahr 2021. Der Plan beinhaltet unter anderem die Senkung der Mindestanzahlung für einen Erstkauf auf 15% und ein Programm im Wert von 39 Milliarden Euro3, das es staatlichen Einheiten ermöglichen soll, leerstehende Immobilien zu kaufen. In Nordamerika gab es zwei Haupttreiber für die Performance: Bergbauwerte und der Technologiesektor. Der Technologiesektor profitiert von der anhaltenden Begeisterung der Anleger für Unternehmen mit starken Ergebnissen und Aussichten, wie z.B. Alphabet. Der Minensektor, der sowohl von seiner Kupfer- als auch von seiner Goldkomponente gestützt wird, leistete im zweiten Quartal den größten Beitrag.

Im R-co Valor hielten wir seit Jahresbeginn ein relativ stabiles Aktienengagement von rund 68%2. Dennoch wurden einige Transaktionen durchgeführt, insbesondere mit dem Ziel, den zyklischsten Teil des Portfolios zugunsten von Unternehmen mit defensiveren Profilen zu reduzieren. So verkauften wir unsere Position in dem diversifizierten Bergbauunternehmen Teck Ressources vollständig und nahmen Gewinne mit, indem wir Ivanhoe Mines abbauten. Gleichzeitig erhöhten wir unser Engagement im Gesundheitssektor durch Unternehmen wie AstraZeneca und Medtronic. In Asien nahmen wir Gewinne aus dem Online-Reisebüro Trip.com mit, das seit Jahresbeginn um +30% gestiegen ist1. Gleichzeitig diversifizierten wir unser Exposure gegenüber dem Konsumverhalten in den Schwellenländern, indem wir in Grab investierten, ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das im asiatisch-pazifischen Raum tätig ist und sich auf Personentransport und Essenslieferungen spezialisiert hat. In Südamerika haben wir MercadoLibre und Stone sowie in Europa Alstom und Airbus2 aufgestockt.

Wir halten fünf französische Aktien,die insgesamt 8,5% des Fonds ausmachen2. Bei diesen Aktien handelt es sich um Air Liquide, Alstom, Airbus, Capgemini und LVMH. Wir sind nicht in den Sektoren engagiert, die am stärksten unter Druck stehen, wie Banken, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation. Außerdem entfällt auf Frankreich nur ein geringer Anteil des Umsatzes der Unternehmen (rund 10%). Dennoch verfolgen wir derzeit einen vorsichtigen Ansatz und werden von Fall zu Fall eine Aufstockung bestimmter Positionen in Betracht ziehen, wenn sich bei deutlichen Korrekturen interessante Chancen ergeben, wie beispielsweise bei der jüngsten Bewegung in Airbus.

Die Erwartungen an das Gewinnwachstum in den USA, das in den USA zweistellig ist, spiegeln den Optimismus der Anleger wider, dass die Unternehmen in den kommenden Monaten gute Ergebnisse liefern können. Da sich die Mittelzuflüsse auf bestimmte KI-Aktien konzentrieren, könnte eine gedämpftere Haltung dieser Unternehmen für erheblichen Stress an den Märkten sorgen. Die Aktienrückkäufe dürften jedoch eine solide Stütze für den Markt darstellen, da das Jahr 2024 besonders dynamisch wird und die Prognosen bei fast 1 Billion US-Dollar liegen4.

Wir sind weiterhin zuversichtlich, was unser Exposure im chinesischen Konsum betrifft, auch wenn sich dieser immer noch schwer tut, wieder in Schwung zu kommen. Die Kommunistische Partei Chinas scheint mehr denn je in die Unterstützung ihrer Wirtschaft involviert zu sein, und wir sind so positioniert, dass wir von der Rückkehr des Verbraucherkonsums profitieren können. China hat zudem den Vorteil, dass es von den inflationären Situationen im Westen abgekoppelt ist, und die chinesische Zentralbank verfügt über einen größeren Handlungsspielraum.

Im aktuellen Umfeld haben wir keine Ambitionen, wieder ein höheres Anlagerisiko einzugehen, und wir bleiben bei der Aktienallokation in historisch niedrigen Bereichen. Die Konzentration der Zuflüsse auf bestimmte Regionen/Sektoren, die geopolitischen und wahlbedingten Spannungen, die zunehmende Verschuldung der Staaten usw. sind allesamt Elemente, die uns zu einer relativen Vorsicht bewegen. In diesem Zusammenhang suchen wir weiterhin nach Werten mit "atypischem" Profil. Dazu gehören auch gemiedene Aktien, wie z.B. aus dem Gesundheitssektor oder Goldminen. Wir suchen auch nach Anlagemöglichkeiten in China, wo die wirtschaftliche Erholung trotz der von der Regierung eingeleiteten Unterstützungsmaßnahmen immer noch durch das gedämpfte Vertrauen der Haushalte und Unternehmen behindert zu werden scheint. Außerdem konzentrieren wir uns auf bestimmte Themen, die wir für langfristig aussichtsreich halten, wie z. B. Kupferbergbauprojekte in Südamerika. Unser Exposure in "Geldmarkt und ähnlichen Papieren", das insgesamt 32% des Fonds ausmacht, sollte nicht als eine dauerhafte Entscheidung angesehen werden. Französische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr bieten nach einem Jahrzehnt im negativen Bereich Renditen von rund 3,6%1 und die flexible Ausrichtung des Fonds ermöglicht es uns, uns in dieser Anlageklasse zu positionieren, bis sich eine Gelegenheit bietet, wieder in Aktien zu investieren.

