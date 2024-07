Eine weitere Photovoltaik-Anlage mit vier Megawatt Leistung ging nun in Betrieb und diesen der Eigenversorgung. Ziel des Flughafens sind Netto-Null-Emissionen bis 2030. Photovoltaik-Anlagen auf Flughäfen sind noch lange kein Selbstläufer. Die mögliche Blendwirkung der Module könnte den Flugverkehr beeinträchtigen, so fürchten manche Betreiber. Nicht so der Flughafen Wien. Er nahm eine weitere Photovoltaik-Anlage mit vier Megawatt Leistung für die Eigenversorgung in Betrieb. Damit betreibt der Flughafen Wien nun insgesamt 10 Anlagen mit 46 Megawatt. 78. 000 Solarmodule sind dafür installiert worden. ...

