Frankfurt/Main - Zum Wochenbeginn hat der Dax nach einem freundlichen Start im weiteren Tagesverlauf nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.321 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Die größten Abschläge gab es bei Papieren von Mercedes-Benz. Anteilsscheine des Stuttgarter Automobilherstellers ließen damit den dritten Tag in Folge nach. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Merck. Der Konzern hatte zuvor seine Prognose für 2024 leicht angehoben. Auch Infineon und Qiagen legten am Montag deutlich zu.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0819 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9243 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 80,01 US-Dollar, das waren 112 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.