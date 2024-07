Bereits seit drei Jahren verlangt Amazon von seinen Marketplace-Händler:innen in den USA eine Haftpflichtversicherung, um Kund:innen zu schützen. Jetzt kommt diese Versicherungspflicht auch auf deutsche Händler:innen zu. Schon immer geht der Service und die Haftung seitens Amazons zugunsten der Kund:innen recht weit. In der Vergangenheit hatten darunter vor allem die Händler:innen des Marketplace zu leiden. In den USA ist es im Rahmen der A-bis-Z-Garantie ...

