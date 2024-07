Paris / London - Im Handelsverlauf schwächelnde US-Börsen haben am Montag Europas wichtigsten Aktienmärkten zugesetzt. Die meisten gaben ihre frühen Gewinne wieder ab und schlossen knapp über ihren kurz vor Börsenschluss erreichten Tagestiefs. Der EuroStoxx50 , der Leitindex der Euroregion, beendete den Tag mit minus 0,97 Prozent auf 4815,39 Punkte und ähnlich sah es auch an der Pariser Leitbörse aus. In der Schweiz gab der SMI um 0,22 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...