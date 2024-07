Die Novartis-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg um 0,9 Prozent auf 98,33 CHF an der SIX Swiss Exchange. Trotz leichter Umsatzrückgänge im letzten Quartal zeigt sich das Unternehmen robust. Der Aktienkurs nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch von 100,96 CHF, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Schweizer Pharmariesen unterstreicht. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 100,33 CHF, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Positive Aussichten trotz Herausforderungen

Obwohl Novartis im zweiten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF verzeichnete, konnte der Gewinn pro Aktie auf 1,44 CHF gesteigert werden. Dies übertraf die Vorjahreswerte deutlich und deutet auf eine effektive Kostenkontrolle hin. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 7,41 USD je Aktie. Zudem plant Novartis, die Dividende auf 3,80 USD zu erhöhen, was die Attraktivität für Anleger weiter steigern dürfte.

