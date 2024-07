Intel wird am Donnerstag seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Analysten erwarten einen Umsatz von etwa 12,9 Milliarden Euro und einen Gewinn pro Aktie von 0,10 Euro. Die Schätzungen für das Gesamtjahr wurden jedoch nach unten korrigiert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Prognose für das dritte Quartal, da saisonale Trends und potenzielle KI-bezogene Umsätze die Leistung verbessern könnten. Intels Aktienkurs ist im laufenden Jahr um fast 40% gefallen, was die Herausforderungen des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Markt widerspiegelt.

Innovationen im KI-Bereich

Intel hat kürzlich bedeutende Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz präsentiert. Der neue optische Compute-Interconnect-Chipsatz und die Gaudi 3-Beschleuniger versprechen verbesserte Leistung und Effizienz für Rechenzentren. Zudem erweitert das Unternehmen seine KI-Fähigkeiten auf Edge-Geräte und PCs mit Core Ultra-Prozessoren. Diese Innovationen könnten Intel helfen, seine Position im KI-Markt zu stärken, trotz wachsender Konkurrenz und geopolitischer Herausforderungen.

