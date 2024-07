Auf dem Feld von Familie Wurzer in Bodensdorf bei Wieselburg entsteht das erste Agri-PV-Projekt mit Heidelbeeren in Österreich. Errichtet wird die zwei Hektar große Anlage von der RWA Solar Solutions. Ziel ist eine nachhaltige, regionale Stromerzeugung bei gleichzeitigem Schutz der Beerenkulturen vor Extremwetterereignissen. Pionierprojekt mit Heidelbeeren in O¨sterreich (v.l.n.r.:...

