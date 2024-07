EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2024 - Stabile Ergebnisentwicklung des Kerngeschäfts



Stabile Ergebnisentwicklung des Kerngeschäfts

Konzernergebnis ohne Beiträge aus Russland und Belarus im 1. Halbjahr EUR 604 Millionen, inklusive Vorsorgen für CHF- und EUR-Kredite in Polen in Höhe von EUR 391 Millionen Kernerträge ohne Russland und Belarus im Quartalsvergleich mit EUR 1.523 Millionen stabil, höherer Provisionsüberschuss kompensiert leichten margenbedingten Rückgang des Zinsergebnisses Kreditrisikovorsorgen im 2. Quartal leicht gestiegen: EUR 78 Millionen für den Konzern ohne Russland und Belarus Harte Kernkapitalquote ohne Russland stabil bei 14,7% (für gesamten Konzern 17,8%) Russland: beschleunigte Risikominderung - Abbau der Kundenkredite um fast 60% seit dem Höhepunkt im 2. Quartal 2022 auf EUR 5,8 Milliarden, erhebliche Einschränkung des internationalen Zahlungsverkehrs sowie Maßnahmen zur weiteren Senkung der Kundeneinlagen ROE-Ausblick von 10% (ohne Russland und Belarus) für 2024 bestätigt Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-6/2024 1-6/2023 Q2/2024 Q1/2024 Zinsüberschuss 2.895 2.749 1.440 1.455 Provisionsüberschuss 1.391 1.698 722 669 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 59 116 42 17 Verwaltungsaufwendungen (1.924) (1.995) (986) (938) Betriebsergebnis 2.535 2.661 1.271 1.263 Übriges Ergebnis (407) (450) (260) (147) Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben (161) (237) (21) (140) Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte (48) (259) (23) (25) Ergebnis vor Steuern 1.919 1.715 967 952 Ergebnis nach Steuern 1.436 1.327 715 721 Konzernergebnis 1.324 1.235 661 664 Bilanz in EUR Millionen 30/6/2024 31/12/2023 Forderungen an Kunden 101.920 99.434 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 125.333 119.353 Bilanzsumme 209.963 198.241 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 98.453 93.664 Bankspezifische Kennzahlen 30/6/2024 31/12/2023 NPE Ratio 1,8% 1,9% NPE Coverage Ratio 53,3% 51,7% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 17,8% 17,3% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 21,9% 21,5% Kennzahlen 1-6/2024 1-6/2023 Q2/2024 Q1/2024 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,94% 2,74% 2,92% 2,98% Cost/Income Ratio 42,7% 42,4% 43,2% 42,2% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,25% 0,37% 0,27% 0,22% Konzern-Return-on-Equity 15,0% 14,9% 15,1% 15,0% Ergebnis je Aktie in EUR 3,87 3,59 1,93 1,94



Ausblick

Der Ausblick für 2024 bezieht sich auf die RBI ohne Russland und Belarus. Der Ausblick für den gesamten RBI-Konzern einschließlich Russland und Belarus wurde angesichts der beschleunigten Reduzierung der Geschäftstätigkeit in Russland ausgesetzt. Ausblick 2024 RBI ohne RU/BY Zinsüberschuss in EUR rund 4,1 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 1,8 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) 4 bis 5% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,3 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52% Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10% Harte Kernkapitalquote rund 14,7%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null

