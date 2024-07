Heidelberg Materials, der renommierte Baustoffkonzern, verzeichnete im zweiten Quartal einen bemerkenswerten Anstieg des operativen Gewinns, ungeachtet leicht rückläufiger Verkaufszahlen. Besonders die robuste Entwicklung in Nordamerika trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Der Umsatz schrumpfte zwar geringfügig um 1,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, doch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 4,3 Prozent auf 971 Millionen Euro. Diese Leistung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, auch in herausfordernden Marktbedingungen Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Börsenausblick und Analystenmeinungen

An der Börse spiegelte sich diese positive Entwicklung zunächst nicht wider. Die Aktie verzeichnete leichte Kursverluste und notierte bei 99,00 Euro, was einem Rückgang von 0,8 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt das langfristige Potenzial der Aktie beachtlich. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 116,33 Euro, was auf erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet. Mit einer erwarteten Dividende von 3,28 Euro für das laufende Jahr bietet Heidelberg Materials Anlegern zudem attraktive Ertragsaussichten.

