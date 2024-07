Sika mit starkem Geschäft. Der Spezialchemiekonzern aus der Schweiz legte in der Nacht starke Halbjahreszahlen vor. Mittwoch ist Notenbank-Tag. Am Mittwochmorgen erwartet uns die Entscheidung der Bank of Japan, die ihre Zinswende weiter ausgestalten wird und am Abend schaut die Welt auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve. Covestro musste die Prognose für 2024 einschränken. Die Profitabilität ist geringer als erwartet, weswegen man die EBITDA-Spanne reduzieren musste.Asien sieht rot am Dienstagmorgen. Im Vorfeld der BoJ-Sitzung am Mittwochmorgen und ...

