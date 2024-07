LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2320 auf 2260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Halbjahresbericht der Franzosen an. Dabei kappte sie vor allem die Margenprognose etwas. Hermes liefere aber weiterhin besseres Wachstum ab als die Luxusgüterbranche./ag/zb



ISIN: FR0000052292