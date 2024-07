NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 45,50 auf 49,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wichtigste Erkenntnis des jüngsten Zahlenwerks sei, dass die besser als erwartete Performance im ersten Halbjahr dem Management Spielraum verschafft habe, die Integrationskosten in diesem Jahr zu erhöhen, um die Rentabilität bis 2025 und 2026 zu sichern, schrieb Analyst Chris Hallam in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 21:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360