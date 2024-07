© Foto: Oliver Berg/dpa - dpa-Bildfunk



Covestro kann sich dem Abwärtstrend in der Branche nicht entziehen und hat seine Gewinnprognose gesenkt. Was ist da los?Der deutsche Chemiekonzern Covestro hat die Prognose für sein operatives Ergebnis für das Jahr 2024 gesenkt und sieht sich weiterhin mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Kein Wort verlor das Untenrehmen zu den schon seit über einem Jahr andauernden Übernahmeverhandlungen mit dem Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi. Nach Angaben des Unternehmens wird nun ein operativer Gewinn (EBITDA) zwischen 1,0 Milliarden und 1,4 Milliarden Euro erwartet, gegenüber der früheren Spanne von 1,0 bis 1,6 Milliarden Euro. Die Anpassung erfolgte nach einem Quartal, in dem das Unternehmen …