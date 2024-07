Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Sunrise setzt auf 100-prozentige Elektrifizierung der Fahrzeugflotte



30.07.2024 / 09:00 CET/CEST



Sunrise elektrifiziert ihre gesamte Fahrzeugflotte, um die betrieblichen Emissionen signifikant zu reduzieren.

Es ist geplant, dass bis Ende 2024 alle 255 Personenwagen vollelektrisch betrieben sind. Bei den rund 65 Firmenlieferwagen ist die Umstellung auf elektrifizierte Modelle bis spätestens Ende 2028 geplant.

Die Fahrzeuge werden vom Schweizer Familienunternehmen AMAG geliefert. «Mit Einzelmassnahmen ist es selten getan. Deshalb stellen wir mit dem Entscheid für E-Mobilität nicht nur unsere gesamte Fahrzeugflotte auf Elektrofahrzeuge um, sondern optimieren auch das Umfeld. Dazu gehören der Ausbau der Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz, die Subventionierung von Heimladestationen für Firmenfahrzeuge, und eine stärkere Sensibilisierung der Mitarbeitende, wie sie energiesparend unterwegs sind.», sagt André Krause, CEO Sunrise. «Mit der AMAG sind wir bereits seit einigen Monaten auf diesem Weg, um unseren ambitionierten Zeitplan für die Umstellung der Fahrzeugflotte bis Ende 2024 einzuhalten. Damit wollen wir als fortschrittliches und verantwortungsbewusstes Unternehmen unseren Beitrag für die Weiterentwicklung der E-Mobilität in der Schweiz leisten» Helmut Ruhl, CEO der AMAG Group AG über die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr, dass sich Sunrise für unsere Lösungen entschieden hat und wir sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitszieleunterstützen können.» Sunrise IMPACTS Sunrise versteht Nachhaltigkeit als ein integrales Element ihrer Unternehmensstrategie und operativen Geschäftstätigkeit. Ein wichtiger Bestandteil der Sunrise IMPACTS Strategie ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen, mit dem Ziel, die betrieblichen Emissionen (Scope 1 und 2) um 51% und die Emissionen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) um 30% bis 2032 zu senken. Mit Blick auf die betrieblichen Emissionen spielt die Fahrzeugflotte von Sunrise eine zentrale Rolle. Bereits im Jahr 2023 hat Sunrise angefangen, die Fahrzeugflotte kontinuierlich zu ersetzen. Gesamthaft wurden die betrieblichen Emissionen schon um 14 % reduziert. Die geplante Umstellung der gesamt ca. 320 Firmenpersonenwagen und -lieferwagen auf Elektrofahrzeuge wird nicht nur die betrieblichen Emissionen reduzieren, sondern auch zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden beitragen. Der verstärkte Fokus des Unternehmens auf die Umwelt wird durch die kürzlich erlangte Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach dem ISO 14001 Standard unterstrichen und führte ebenfalls zu Verbesserungen bei externen Bewertungen der Klimaperformance durch das Carbon Disclosure Project. Vor kurzem wurde Sunrise von EcoVadis , einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, mit der Platin-Medaille ausgezeichnet. Mit 81 Punkten gehört Sunrise nun zu den 1% der am besten bewerteten Unternehmen weltweit. Am 19. Juni 2024 veröffentlichte Sunrise ihren ersten vollumfänglichen Nachhaltigkeitsbericht . Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Global Reporting Initiative (GRI) Standards erstellt und unterstreicht den Anspruch von Sunrise nach gesteigerter Transparenz und Verbindlichkeit im Nachhaltigkeitsmanagement. Sunrise Impact Report

