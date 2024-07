EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Personalie

STRATEC MIT ÄNDERUNGEN IM FINANZRESSORT



30.07.2024 / 09:55 CET/CEST

STRATEC MIT ÄNDERUNGEN IM FINANZRESSORT Birkenfeld, 30. Juli 2024 Die STRATEC SE, ein führender Hersteller von Automatisierungslösungen für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences, gibt eine Veränderung im Vorstand des Unternehmens bekannt. Herr Dr. Robert Siegle, Vorstandsmitglied der STRATEC SE, wird im Einvernehmen mit der Gesellschaft sein Amt als Vorstandsmitglied niederlegen und zum 31. August 2024 ausscheiden. Im Namen der Gesellschaft dankt Herr Prof. Dr. Georg Heni, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Herrn Dr. Siegle für seinen langjährigen erfolgreichen Einsatz bei der STRATEC SE. Herr Dr. Siegle hat während seiner Amtszeit als Mitglied des Vorstands einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens geleistet. Die Aufgaben von Herrn Dr. Siegle werden von Herrn Oliver Albrecht, in Funktion eines Interim CFOs, ausgeübt. Herr Albrecht verfügt über langjährige Erfahrung und große Expertise bei der Führung von Finanzbereichen international ausgerichteter sowie börsennotierter Technologieunternehmen. Zuletzt war Oliver Albrecht von 2019 bis 2023 als Finanzvorstand der börsennotierten SÜSS MicroTec SE tätig. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA

Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com



