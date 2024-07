Die operative Performance von BP kann sich durchaus sehen lassen. Im zweiten Quartal steigerte der Energieriese den bereinigten Gewinn um 200 Millionen Dollar auf knapp 2,8 Milliarden Dollar. Damit verdiente der Konzern etwas mehr als von Analysten geschätzt. Auch der Verschuldungsgrad per Ende Juni fiel mit 21,6 Prozent besser aus als gedacht.Seinen Aktionären will das Unternehmen eine Quartalsdividende von 8 Cent je Aktie zahlen, was ein Zehntel mehr ist als noch im Vorjahr. Darüber hinaus will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...