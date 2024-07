EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Personalie

Deutsche Beteiligungs AG ernennt Sigrid Rosemeyer als Managing Director für Investor Relations Der neu gestaltete Bereich umfasst die Beziehungspflege zu Fonds-Investoren sowie die Unternehmenskommunikation und das Marketing

Ziel ist die deutliche Stärkung der Beziehungen zu Fonds-Investoren sowie Positionierung der DBAG im Markt als der Finanzierungspartner für den Mittelstand

Neuaufstellung wird dem breiten Finanzierungsangebot der DBAG aus Private Equity und Private Debt sowie dynamischen Markt-Anforderungen gerecht

Frankfurt am Main, 30. Juli 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) stellt sich im Rahmen der Neubesetzung von Sigrid Rosemeyer als Managing Director neu auf. In dieser Rolle wird sie den neu geschaffenen Bereich Investor Relations verantworten, der die Abteilungen Fund Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Marketing umfasst. Ziel dieser Personalie ist es, den Markt einheitlich anzusprechen und die Positionierung des Unternehmens als den Finanzierungspartner für den Mittelstand weiter auszubauen. Zudem werden sowohl die Beziehungspflege zu Fonds-Investoren als auch die Unternehmenskommunikation und das Marketing integriert und zielgerichteter auf die Erreichung der Unternehmensziele ausgerichtet. "Wir freuen uns sehr, Sigrid Rosemeyer in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem strategischen Know-how wird sie eine entscheidende Rolle dabei spielen, unser Netzwerk zu Fonds-Investoren weiter zu stärken und auszubauen", sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. "Ihre Ernennung unterstreicht unser Engagement für eine nahtlose und integrierte Zusammenarbeit mit unseren Fonds-Investoren. Zudem wird diese Neuaufstellung unsere Positionierung als die holistische Finanzierungsplattform für den Mittelstand stärken und unserem Anspruch, weiterhin als Marktführer zu agieren, gerecht werden." Sigrid Rosemeyer verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und begann ihre Karriere bei Merrill Lynch. Dort betreute sie während ihrer 14-jährigen Tätigkeit im Bereich Fixed Income und Equity Derivatives institutionelle Kunden sowie zuletzt im Bereich Structured Fund Sales die DACH-Region - zusätzlich zu Nord-Italien, die Fokus-Region der DBAG. Im Jahr 2015 wechselte Sigrid Rosemeyer in den Vertrieb der Helaba Invest. Hier betreute sie institutionelle Kunden für Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Zuletzt war Sigrid Rosemeyer seit 2018 als Managing Director für die Capital Group tätig. Dort war sie für ein sektorübergreifendes Portfolio deutscher institutioneller Investoren wie Versicherungen, Versorgungswerken und Family Offices verantwortlich und hat wesentlich zum Aufbau des Deutschlandgeschäfts beigetragen. "Der Markt für privates Kapital ist sehr dynamisch, insofern ist unsere Neuausrichtung ein strategisch logischer Schritt, um die DBAG dahingehend optimal aufzustellen. Wir freuen uns über die Ernennung von Sigrid Rosemeyer, die uns mit ihrer Expertise und ihrem Enthusiasmus dabei unterstützen wird, unsere Wachstumsziele noch schneller zu erreichen", erklärt Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. "Es hätte wohl kaum einen spannenderen Zeitpunkt als jetzt geben können, um Teil der DBAG und dieses dynamischen Teams zu werden. Der Markt für privates Kapital verändert sich, und so auch die Zusammenarbeit und Kommunikation - ich freue mich sehr darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit unserem Team zu meistern", so Sigrid Rosemeyer, Managing Director der Deutschen Beteiligungs AG. Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

