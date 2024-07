Wiesbaden - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,1 Prozent gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Zum Jahresbeginn war es noch leicht gestiegen (+0,2 Prozent im ersten Quartal 2024 zum Vorquartal). Wie das Bundesamt weiter mitteilte, nahmen insbesondere die preis-, saison- und kalenderbereinigten Investitionen in Ausrüstungen und Bauten ab.



Im Vorjahresvergleich war das BIP im zweiten Quartal 2024 preisbereinigt um 0,3 Prozent höher als im zweiten Quartal 2023. Preis- und kalenderbereinigt war das BIP um 0,1 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal, da im zweiten Quartal 2024 ein Arbeitstag mehr zur Verfügung stand, so das Bundesamt.