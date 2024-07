Das Auffälligste am Halbjahresergebnis der Raiffeisen Bank International AG (RBI) ist für mich, dass trotz Reduzierung des Geschäfts Russland und Weißrussland immer noch mehr als die Hälfte (!) zum Gewinn der RBI beitragen. So hat die RBI in den ersten sechs Monaten insgesamt 1,324 Milliarden Euro verdient, ohne Russland und Weißrussland sind es 604 Millionen Euro. RBI-Vorstandschef Johann (Strobl) ...

