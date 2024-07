Original-Research: International School Augsburg - ISA- gAG - von GBC AG

30.07.2024 / 10:31 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg - ISA- gAG

Unternehmen: International School Augsburg - ISA- gAG ISIN: DE000A2AA1Q5



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: KAUFEN

Kursziel: 19,75 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Schaffer, Cosmin Filker

- 1.HJ 2023/2024: Positive Geschäftsentwicklung setzt sich zum Halbjahr fort

- Nachfrage nach ISA-Schulplätzen ungebrochen hoch



- Zahl der Schülerinnen und Schüler mit 362 auf Höchststand

- Prognose und Kursziel bestätigt



Die International School Augsburg gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) berichtet im Rahmen der Halbjahresberichterstattung über die Entwicklung des Rohertrags, der sich aus den Umsatzerlösen, den sonstigen Erträgen sowie dem Materialaufwand zusammensetzt. Da sowohl der Materialaufwand als auch die sonstigen Erträge absolut betrachtet nur eine untergeordnete Rolle spielen, entspricht das Rohergebnis weitestgehend den Umsatzerlösen. Diese wiederum setzen sich im Wesentlichen aus Schulgeldeinnahmen und Zuschüssen zusammen und geben somit unmittelbar Auskunft über den Umfang des Schulbetriebs.

Zum Halbjahr 2023/2024 spiegelt sich eine positive Umsatz- respektive Geschäftsentwicklung wider. Demzufolge hat die ISA gAG in den ersten sechs Monaten des laufenden Schuljahres 2023/2024 das Rohergebnis um 0,24 Mio. EUR auf 3,58 Mio. EUR (VJ: 3,34 Mio. EUR) gesteigert, was einem Anstieg um 7,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf gestiegene Schulgeldeinnahmen sowie Zuschüsse zurückzuführen. Zum 29.02.2024 waren insgesamt 362 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben, was gegenüber dem Schuljahresbeginn Neueinschreibungen von 12 Schülerinnen und Schülern und insgesamt einem neuen Höchstwert in Bezug auf die Schülerzahl entspricht.



Die neue Rekordmarke stellt einen wichtigen Meilenstein in der Schulgeschichte der ISA dar und ist ein Ausdruck für das große Interesse am Schulkonzept. Neben dem hohen Niveau an bereits vergebenen Schulplätzen sind die Anfragen nach Schulplätzen Unternehmensangaben zufolge bereits zum Halbjahr 60% über Vorjahresniveau. Auf dieser Grundlage wurde die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres fortgesetzt.



Das Kostenbild der ISA gAG wird vom Personalaufwand dominiert. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Gehälter der Lehrenden und des Verwaltungspersonals. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,28 Mio. EUR bzw. um 11,4 % auf 2,73 Mio. EUR (Vorjahr: 2,45 Mio. EUR) gestiegen, was einem im Vergleich zur Rohertragssteigerung einem überproportionalen Anstieg entspricht. Damit liegt das EBITDA, trotz des Anstiegs des Rohergebnisses mit 0,30 Mio. EUR (Vorjahr: 0,30 Mio. EUR) exakt auf Vorjahresniveau. Grundsätzlich weist die ISA gAG aber eine solide Ergebnisentwicklung auf. Abzulesen ist dies am EBITDA der vergangenen Halbjahre, welches in einer engen Bandbreite zwischen 0,19 Mio. EUR und 0,51 Mio. EUR lag. Die erhöhten Abschreibungen sowie Finanzaufwendungen führten letztendlich zu einem leichten Rückgang des Periodenergebnisses auf 0,09 Mio. EUR (Vorjahr: 0,13 Mio. EUR).



Aufgrund des positiven unterjährigen Geschäftsverlaufs im Zuge der gestiegenen Schüler- und Schülerinnenzahl erwartet das Management der ISA gAG weiterhin ein Betriebs- und Jahresergebnis auf oder leicht über dem des Vorjahres. Dementsprechend wurden unsere Prognoseannahmen bestätigt und wir lassen unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen (siehe Annostudie vom 22.02.2024) auch aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr unverändert.



Im Zuge der seit mehreren Schuljahren ausgeschöpften Kapazitäten und des möglichen Sanierungsbedarfs am jetzigen Standort ist ein neuer Schulcampus seit mehreren Jahren in Planung. Standort für den neuen Schulcampus ist ein ca. 18.000 m² großes Grundstück in Gersthofen, auf dem sich derzeit das Paul-Klee-Gymnasium befindet. Nach den Planungen der ISA gAG ist der Baubeginn für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Bauzeit wird derzeit mit 24 Monaten veranschlagt. Ein Einzug in den neuen Schulcampus wäre planmäßig ab 2027 möglich, so dass das Schuljahr 2027/28 das erste Schuljahr am neuen Standort sein könnte. Mit Beginn des Einzugs in den neuen Schulcampus wird die Gesellschaft in der Lage sein, der hohen Nachfrage nach Schulplätzen an der ISA gerecht zu werden und die Schülerkapazität deutlich zu erhöhen.

Zur Herleitung der zukünftigen Geschäftsentwicklung haben wir für den konkreten Prognosezeitraum (2023/24 bis 2030/31) die Entwicklung der Schülerzahlen an der ISA prognostiziert. Für das aktuelle Schuljahr gehen wir von einer Schülerzahl von 360 (Vorjahr 336) aus. Diese Annahme wurde bereits übertroffen, da die ISA bereits zum Halbjahr einen neuen Höchstwert bei den Schülerzahlen in Höhe von 362 verzeichnen konnte. Diese positive Entwicklung könnte im Hinblick einen weiterhin positiven Verlauf im zweiten Halbjahr zu einer Übererfüllung unserer Schätzungen führen, dies dürfte jedoch keinen nennenswerten Umsatz- und Ergebniseffekt haben.

Für die Folgejahre gehen wir weiterhin von einer Erhöhung der Schulplatzkapazitäten in der Übergangsphase zwischen Bau- und Umzugsphase aus. Dies vor dem Hintergrund einer temporären Kapazitätserweiterung durch Schulcontainer bzw. anderweitigen Ausgestaltung der vorhandenen Raumressourcen. Dementsprechend erwarten wir, dass die ISA eine zusätzliche Kapazität von 40 bis 50 Schülern schaffen kann, um die hohe Nachfrage nach Schulplätzen kurzfristig bis zum Umzug in den neuen Schulcampus decken zu können. Ab dem Schuljahr 2024/25 rechnen wir mit einem Anstieg auf 390 Schüler. Bis zum Umzug im GJ 2027/28 in den neuen Schulcampus wird mit einer konstanten Schüleranzahl gerechnet.



Langfristig betrachtet sehen wir den Umzug in den neuen Schulcampus als Wachstumshebel durch die erhöhte Ausweitung der Schülerkapazitäten und dadurch höhere Einnahmen aus Schulgeldern und Zuschüssen. Demensprechend rechnen wir langfristig mit einem Umsatzanstieg auf 11,89 Mio. EUR im letzten konkreten Schätzjahr 2030/31e. In den nächsten drei Geschäftsjahren gehen wir von einem positiven Jahresergebnis in einer Prognosebandbreite von 0,19 Mio. EUR bis 0,20 Mio. EUR aus. Im letzten konkreten Schätzjahr GJ2030/31e erwarten wir aufgrund der zusätzlichen Studienplatzkapazitäten des neuen Campus einen Anstieg auf über 500 Studierende und damit einen Anstieg des Jahresergebnisses auf 0,49 Mio. Insgesamt wird deutlich, dass der Umzug in den neuen Schulcampus unter den getroffenen Prognoseannahmen sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig der entscheidende Wachstumshebel für die ISA gAG sein wird.



Analog zur Bestätigung unserer Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir im Rahmen unserer DCF-Bewertungsmodells auch unser Kursziel in Höhe von 19,75 EUR beibehalten. Beim derzeitigen Kursniveau in Höhe von 8,45 EUR liegt ein attraktives Upside-Potenzial vor. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30309.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 29.07.2024 (10:45 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 30.07.2024 (10:30 Uhr)

