DJ PTA-News: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Pilotprojekt KI-Einsatz im Unterricht - Forschungsprojekt zum Einsatz von KI-Avatar mit Technischer Hochschule Augsburg und bewegt.ai

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Pilotprojekt KI-Einsatz im Unterricht

Forschungsprojekt zum Einsatz von KI-Avatar mit Technischer Hochschule Augsburg und bewegt.ai

Gersthofen (pta000/31.03.2025/18:58 UTC+2)

Augsburg, 31.03.2025 - Die International School Augsburg (ISA) macht sich bereit für den Unterricht der Zukunft. Eine Woche lang begleitet ein KI-Avatar Schülerinnen und Schüler auf dem Campus. Das Forschungsprojekt in Kooperation mit der Technischen Hochschule Augsburg und dem KI-Spezialisten bewegt.ai soll die Interaktionen von Schülerinnen und Schüler mit der KI wissenschaftlich untersuchen sowie Chancen und Herausforderungen für den Unterricht der Zukunft identifizieren.

Der KI-gestützte realistische Echtzeit-Avatar (RIAA) begrüßt Anfang April Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern auf dem ISA-Campus, beantwortet ihre Fragen und führt kurze Gespräche. Zudem kommt der KI-Assistent im Verlauf der Testwoche auch zum Einsatz, um verschiedene Klassengruppen zu unterrichten. Ziel ist es, die Methoden des Echtzeit-Avatars zu verstehen und auch die Schülerinnen und Schüler damit vertraut zu machen.

Innovative KI-Lösungen im Bildungsbereich

Die Idee zu dem zukunftsweisenden Pilotprojekt entstand im Rahmen einer Diskussion über Change Management im Führungskreis der ISA. Beim anschließenden Besuch im Unternehmen bewegt.ai wurde dem Team der KI-Avatar RIAA und dessen vielfältige Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. bewegt.ai entwickelt im Bereich KI-technologischer Entwicklungen innovative Lösungen, die die Mensch-Maschine-Interaktion verbessern - insbesondere im Bildungsbereich. "Als wir vom Konzept des RIAA gehört haben, waren wir sofort begeistert von der Vielzahl an möglichen Anwendungen. Mit dem Projekt möchten wir herausfinden, wie wir dieses innovative Potenzial für die Zukunft im Unterricht nutzen können", sagt Dr. Jessamine Koenig, Director of Education an der ISA. Da die ISA derzeit den Einsatz von KI in ihre Google Workspace-basierte IT-Umgebung integriert, wurde in Zusammenarbeit mit Christian Strohmayr, dem Geschäftsführer von bewegt.ai, eine erste Testphase des Avatars im Schulunterricht initiiert.

Der RIAA ist ein digitaler Avatar einer realen Person, der sich individuell auf verschiedene Einsatzbereiche anpassen lässt. "Es macht uns sehr stolz, dass wir mit dem RIAA einen Beitrag dazu leisten können, den Einsatz von KI in der Bildung zu erforschen. Die Ergebnisse helfen uns dabei, den Avatar gezielt für die Unterstützung an Schulen weiterzuentwickeln", sagt Christian Strohmayr, Geschäftsführer bewegt.ai.

Wissenschaftliche Begleitung durch die Technische Hochschule

Während des Testzeitraums kommen Studierende der Technischen Hochschule Augsburg (THA) auf den ISA-Campus und beobachten die Interaktionen der Schülerinnen und Schüler in Anwesenheit der KI sowie einer Kontrollgruppe in einem normalen Klassenzimmer. Dabei konzentrieren sie sich vor allem darauf, die Potenziale und Herausforderungen der Arbeit mit diesem KI-Modell zu verstehen. "Wir sind sehr dankbar, gemeinsam mit zwei so engagierten Partnern an diesem hochaktuellen und zukunftsweisenden Thema arbeiten zu dürfen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es unglaublich spannend, die Akzeptanz und User Experience eines KI-Live-Avatars zu untersuchen und herauszufinden, ob und wie diese innovative Technologie Schülerinnen und Schüler beim Lernen nachhaltig unterstützen kann. Dabei möchten wir auch die Perspektive der Lehrkräfte einbeziehen, da ihre Einschätzungen und Erfahrungen wertvolle Erkenntnisse für die mögliche Integration in den schulischen Alltag liefern", sagt Prof. Dr. Barbara Eschner vom Lehrstuhl für Konsumentenpsychologie der THA.

Dr. Jessamine Koenig freut sich auf die Kooperation mit THA und bewegt.ai: "Zusammen mit zwei so renommierten Partnern bietet uns dieses Projekt die einmalige Chance, Forschung und Praxis zu verbinden, um die Bildung der Zukunft zu gestalten", so ihr Fazit.

Über die International School Augsburg (ISA)

Die International School Augsburg , gelegen in Gersthofen, wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache, das den Bildungsweg dieser Kinder akademisch sicherstellt und zu den mit den international anerkannten Schulabschlüssen des IB Diploma (International Baccalaureate = anerkannte, allgemeine Hochschulreife) und des IGCSE (International General Certificate of Secondary Education = anerkannte Mittlere Reife) führt. Darüber hinaus stellt sichert die Schule neben die der lokalen Integration der Kinder durch den intensiven Unterricht in der Landessprache und den Erhalt der Muttersprache durch eine Vielzahl vonviele Muttersprach - Unterrichtsangeboten sicher.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: 2019 und 2012 / CIS (Council of International Schools), 2020 und 2010 / IB Diploma Programme, 2009 / IB PYP (Primary Years Programme), 2008 / CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Auszeichnungen, die die Region Augsburg in internationalen Bildungsstandards auf Augenhöhe mit Berlin, Brüssel oder London heben. Aktuell besuchen rund 380 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von knapp 60 Lehrkräften betreut.

Die ISA ist CO2-neutral als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern, des Forums Nachhaltige Geldanlagen, steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Kontakt:

Olga Kaiser, Marcus Wagner

International School Augsburg - ISA - gemeinnützige Aktiengesellschaft, Wernher-von-Braun-Str. 1a, 86368 Gersthofen

T +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99

E pr@isa-augsburg.com

W www.isa-augsburg.com

Über bewegt.ai

BEWEGT.ai entwickelt innovative KI-Lösungen und bietet Beratung sowie praxisorientierte Schulungen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Das Angebot umfasst KI-Avatare, maßgeschneiderte KI-Strategien und intelligente Prozessautomatisierung.

Kontakt:

BEWEGT.content GmbH, Boschstraße 6, 86356 Neusäß

www.bewegt.ai

Über die Technische Hochschule Augsburg und den Studiengang Markt- und Konsumentenpsychologie

Prof. Dr. Barbara Eschner forscht und lehrt seit dem Wintersemester 2021/22 an der TH Augsburg zu Themen der Markt- und Konsumentenpsychologie und insbesondere zur User Experience an der Schnittstelle Mensch-Technologie. Zuvor war sie über 15 Jahre in der datengetriebenen Unternehmensberatung tätig. Die aktuelle Begleitforschung zum Einsatz von RIAA findet statt im Rahmen des durch die Hightech Agenda Bayern geförderten Bachelor-Studiengangs Wirtschaftspsychologie. Die beteiligten Studierenden sind bereits in der Vertiefungsphase ihres Studiums und entwickeln unter Leitung von Prof. Dr. Eschner eigene Studien zur Wahrnehmung und Akzeptanz innovativer Lösungen im Kontext von Digitalisierung und KI.

Kontakt:

Prof. Dr. Barbara Eschner

Technische Hochschule Augsburg | School of Business, An der Hochschule 1 | 86161 Augsburg

T +49 821 5586 2923

E barbara.eschner@tha.de

W www.tha.de/Wirtschaft.html

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 821 455560-99 E-Mail: investor@isa-augsburg.com Website: www.isa-augsburg.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1743440280759 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2025 12:58 ET (16:58 GMT)