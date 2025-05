DJ PTA-News: EPR Advisors: International School Augsburg AG auf der Invest Stuttgart mit zukunftsweisender Bildungsaktie - Nachbericht zur ISA-Messepräsenz auf der Leitmesse für Geldanlage

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

EPR Advisors: International School Augsburg AG auf der Invest Stuttgart mit zukunftsweisender Bildungsaktie

Nachbericht zur ISA-Messepräsenz auf der Leitmesse für Geldanlage

Die ISA Bildungsaktie auf der invest in Stuttgart

Gersthofen bei Augsburg (pta000/15.05.2025/16:29 UTC+2)

Die International School Augsburg (ISA) hat mit ihrer Präsenz auf der Invest, Deutschlands führender Finanzmesse in Stuttgart, betont, wie Bildung zur innovativen Anlageklasse werden kann. Am ISA-Messestand und im Panel-Talk "Investition in Bildung" stellte die Schule die erste Bildungsaktie Deutschlands vor - ein einzigartiges Investment in Bildung, das bereits über 600 Investor:innen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz überzeugt hat.

Der Fokus der ISA-Präsenz auf der Finanzmesse Invest lag auf ihren ESG-konformen Investmentangeboten - der Bildungsaktie und der laufenden Emission der Wandelanleihe -, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im Panel "Investition in Bildung" erklärten die beiden Vorstände für Bildung und Finanzen, Dr. Jessamine Koenig und Marcus Wagner, gemeinsam mit ISA-Alumni und Schüler:innen das Konzept hinter der Bildungsaktie der ISA.

Bildung als nachhaltige Impact-Kapitalanlage trifft den Nerv der Zeit: Mit der Bildungsaktie investieren Anleger nicht nur in das Wachstumspotenzial einer Schule, sondern auch in den einzigen "Rohstoff" und die Zukunft des Standorts Deutschland.

Positives Messefeedback zum ESG- & Impact-Investmentangebot der ISA

"Die wertvollen Gespräche auf der Invest zeigen uns, dass immer mehr Menschen ihr Kapital nicht nur gewinnbringend, sondern auch sinnvoll investieren möchten. Unsere Bildungsaktie vereint Rendite mit gesellschaftlicher Verantwortung", betont Marcus Wagner, Vorstand der International School Augsburg AG.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: EPR Advisors Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Sophia Druwe Tel.: +49 821 45087919 E-Mail: sd@epr-advisors.com Website: www.epr-advisors.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1747319340328 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2025 10:29 ET (14:29 GMT)