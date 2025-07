DJ PTA-News: International School Augsburg AG: Solide Entwicklung zum Schulhalbjahr 2024/25 in Bildung und Finanzen - Halbjahresbericht 2024/25: Schülerzahlrekord, stabiles Ergebnis und Fortschritt beim Campusprojekt

International School Augsburg AG: Solide Entwicklung zum Schulhalbjahr 2024/25 in Bildung und Finanzen

Halbjahresbericht 2024/25: Schülerzahlrekord, stabiles Ergebnis und Fortschritt beim Campusprojekt

Die International School Augsburg AG (ISA) zieht in ihrem aktuellen Halbjahresbericht zum 28. Februar 2025 eine positive Zwischenbilanz für das Schul- und Geschäftsjahr 2024/25. Die Zahl der Schüler:innen wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf einen neuen Höchststand von 383. Der Umsatz stieg auf 4.231 TEUR (Vorjahr: 3.769 TEUR), das Halbjahresergebnis lag bei 220 TEUR (Vorjahr: 93 TEUR).

"Die Entwicklung der Geschäftszahlen und der Schülerzahl liegt über unseren Erwartungen", sagt Marcus Wagner, kaufmännischer Vorstand der ISA. "Unser Angebot trifft auf eine stetig steigende Nachfrage, trotz eines herausfordernden Umfelds."

Pädagogische Weiterentwicklung und Reakkreditierung

Neben den wirtschaftlichen Ergebnissen hebt die Schule auch Fortschritte in pädagogischen Themen hervor. Die Abschlussprüfungen des IB Diploma Programms wurden im 14. Jahrgang erneut mit einer hohen Erfolgsquote abgeschlossen. Parallel laufen die Vorbereitungen für die Reakkreditierung durch den Council of International Schools (CIS), die im November 2025 ansteht."Wir nutzen die CIS-Reakkreditierung gezielt, um unsere pädagogische Arbeit kontinuierlich zu verbessern", erklärt Dr. Jessamine Koenig, Schulleiterin der ISA. "Unser Fokus liegt dabei auf Qualität und der gezielten Förderung unserer vielfältigen internationalen Schülerschaft."

ISA New Campus: Genehmigung erster Bauphase liegt vor

Beim geplanten Neubau in Gersthofen, dem ISA New Campus, wurde ein wichtiger Zwischenschritt erreicht: Im Februar 2025 erteilte die Regierung von Schwaben die schulaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms, der Antrag für die konkrete Bauplanung wurde im Juni positiv beschieden und der Erbpachtvertrag für das benötigte Grundstück wurde kürzlich notariell beurkundet.

Finanzlage weiter stabil - Eigenkapitalquote bei 51 Prozent

Die ISA AG weist zum Stichtag ein Eigenkapital von 5.895 TEUR aus, was einer Eigenkapitalquote von 51 Prozent entspricht. Die Liquiditätsquote liegt mit 24 Prozent der Bilanzsumme deutlich über dem Vorjahreswert (6 Prozent). Die Rücklagen ermöglichen eine flexible Finanzierung kleiner und mittlerer Investitionen ohne zusätzliche Kreditaufnahmen.

CSR: Gemeinwohlorientierung und verantwortungsvolles Wirtschaften im Fokus

Im aktuellen Audit der Gemeinwohlinitiative ECOnGOOD hat die ISA ihre Bilanz um 28 Prozent auf jetzt 356 Punkte verbessert. Als Mitglied der Initiative und Unterstützerin der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen setzt die ISA als ESG- und Impact-Investment auf Transparenz, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Der komplette Halbjahresbericht zum 28. Februar 2025 steht hier zum Download zur Verfügung. Den kompletten Pressetext können Sie hier herunterladen.

Über die International School Augsburg AG (ISA)

Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der Muttersprache durch viele Muttersprach-Unterrichtsangebote.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen rund 380 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von knapp 60 Lehrkräften betreut.

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft ist ISA AG mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und über alle Hausbanken und gängigen Online-Broker gehandelt werden.

Die ISA ist CO2-neutral als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

