Die Verkaufsplattform Amazon bietet enorme Chancen für ihre Händler - vorausgesetzt, sie kennen die Regeln. Weil Amazonhändlern jedoch oft wichtiges Wissen fehlt und sie mit den zunehmenden Neuerungen überfordert sind, haben es sich Denis M. Klug und Belinda Gereke zur Aufgabe gemacht, sie dabei zu unterstützen, sich ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mit der eMarkets Consulting GmbH teilen sie wertvolles Marktwissen aus jahrelanger eigener Erfahrung sowie ihre fundierte Expertise im Amazonhandel. Vor welchen Herausforderungen ihre Zielgruppe steht, wie die Zusammenarbeit mit der Agentur abläuft und welches Ziel sie verfolgen, verraten die Experten in diesem Artikel.Wer als Onlinehändler erfolgreich sein will, kommt am Marktgiganten Amazon nicht vorbei. Mit einem Anbieter, der von Millionen von Menschen weltweit zum Einkaufen und als Produktsuchmaschine genutzt wird, bietet die Verkaufsplattform eine enorme Reichweite und trägt gleichzeitig dazu bei, den Traffic im eigenen Onlineshop zu erhöhen. Die Voraussetzung für große E-Commerce-Erfolge über Amazon ist jedoch, dass Händler das System mit seinen Einstellungen, Funktionen und Regularien richtig verstehen. "Die meisten Händler sind mit Amazon maßlos überfordert", erklärt Denis M. Klug. "Viele von ihnen sind zwar schon lange auf der Plattform aktiv, doch haben angesichts der vielen Veränderungen in den letzten Jahren den Anschluss verpasst. So verschenken sie enorme Potenziale, weil ihre Produkte oft gar nicht mehr an den Kunden ausgespielt werden.""Der Erfolg eines Amazonhändlers steht und fällt mit seinem Wissen", fährt seine Geschäftspartnerin Belinda Gereke fort. "Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Amazonhändler auch da weiter zu unterstützen, wo die Dienstleistung anderer Agenturen bereits endet." Mit der eMarkets Consulting GmbH bieten Denis M. Klug und Belinda Gereke vom klassischen Agenturgeschäft bis hin zur Betreuung und Unterstützung des kompletten Amazon Seller Accounts die vollumfängliche Dienstleistung an. Durch das operative Geschäft ihres eigenen Amazonshops verfügen sie über große Marktnähe, kennen alle Herausforderungen aus eigener Erfahrung und konnten sich im vergangenen Jahrzehnt eine umfangreiche Expertise aufbauen. So unterstützen sie ihre Kunden mit großem Wissen in den Bereichen SEO, Grafikdesign, Account Management sowie den speziellen Regularien dabei, ihre Umsätze signifikant zu erhöhen und das volle Potential aus ihrem Amazonhandel auszuschöpfen.Amazonhändler profitieren von externem ExpertenteamDas Wissen, das ein erfolgreicher Amazonhandel voraussetzt, wird immer umfangreicher: Schon lange reicht es nicht mehr aus, sich nur nebenbei um die Account- und Artikelpflege zu kümmern und qualifizierte Mitarbeiter für diesen Bereich zu finden, ist schwierig. Hinzu kommen immer mehr Regularien, die erfüllt werden müssen. Während die Umsätze im E-Commerce steigen, sorgen die Fülle an Richtlinien und höhere laufende Kosten für schrumpfende Gewinne. "Hier müssen Händler neue Wege gehen, um den Umsatz und vor allem den Gewinn wieder zu steigern", erklärt Denis M. Klug. Trotz der Unterstützung für den erfolgreichen Verkauf, beispielsweise durch das Seller Central von Amazon, über das jegliche Verkaufsaktivitäten der Händler laufen, sind viele von ihnen in der Praxis maßlos überfordert. So fehlt ihnen nicht nur das Wissen, um das Tool für ihren Erfolg zu nutzen, sondern sie riskieren sogar, dass einzelne Artikel oder der ganze Amazonaccount gesperrt werden.Händler, die nicht selbst über Erfahrung und umfangreiches Know-how verfügen, sind demnach auf externe Unterstützung angewiesen, wenn sie ein erfolgreiches Amazonbusiness führen wollen. Weil klassische Agenturen in der Regel auf Bilder oder Texte spezialisiert sind, jedoch nicht vollumfänglich arbeiten, können sie für den Erfolg in seiner Gesamtheit kaum Mehrwerte bieten. "Unsere Dienstleistung macht da weiter, wo andere aufhören", erklärt Belinda Gereke. Dank der Expertise aus über zehn Jahren Händlererfahrung und regelmäßigen Weiterbildungen gibt es keine Herausforderung und kein Problem, das die Experten der eMarkets Consulting GmbH nicht kennen und beheben können. Neben der umfangreichen Betreuung können sich die Kunden von Belinda Gereke und Denis M. Klug rund um die Uhr auf schnelle Hilfe verlassen: In eigenen WhatsApp-Gruppen stehen ihnen jederzeit Grafiker, SEO-Experten und Account Manager zur Verfügung.eMarkets Consulting GmbH: Vollumfängliche Betreuung von Amazonhändlern mit großer ExpertiseZu Beginn der Zusammenarbeit verschaffen sich die Experten einen Überblick über den Amazonaccount und die Produkte ihres Kunden und prüfen, ob alle Richtlinien eingehalten werden. Anschließend identifizieren Belinda Gereke und Denis M. Klug das Produkt mit dem größten Potenzial, erstellen Bilder und Texte dazu und stellen es online. "Durch diese Vorgehensweise können wir eine schnelle Umsatzsteigerung erzielen", erklärt Denis M. Klug. "Unser Ziel ist es, dass der Kunde die Investition in unsere Dienstleistung so schnell wie möglich wieder raus hat." Mit einem Team aus Experten verschiedener Fachbereiche deckt die eMarkets Consulting GmbH von der Erstellung des Amazonaccounts über die Markenanmeldung bis hin zur Sicherstellung der Regularienkonformität alles ab. Durch den gekonnten Einsatz von KI, beispielsweise zur Erstellung von Recherchen oder Grafiken, profitieren ihre Kunden von hoher Präzision und großer Reichweite zu günstigen Konditionen.Seit Denis M. Klug im Jahr 2014 seine Werbeagentur verkauft hat, widmet er sich ganz dem E-Commerce und ist auch selbst erfolgreicher Amazonhändler. Durch den Aufbau eigener Marken, das Tagesgeschäft des eigenen Onlineshops und ein weitreichendes Netzwerk konnten er und Belinda Gereke sich in den vergangenen Jahren eine umfassende Expertise aneignen, von der die Kunden der eMarkets Consulting GmbH profitieren. Aktuell arbeiten die Experten gemeinsam mit einem großen Partner aus der Versandlogistik an einem Event Programm, mit dem sie ihr wertvolles Wissen weitergeben wollen. "Im Rahmen der emc.nexus days sind Workshops geplant, die wir bewusst auf bis zu 40 Teilnehmer begrenzen, um Händlern den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Unser langfristiges Ziel ist es, mit der vollumfänglichen Betreuung von Amazonhändlern eine der führenden Agenturen am Markt zu sein", betont Belinda Gereke abschließend. 