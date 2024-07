EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Bastei Lübbe AG übernimmt Hörcompany GmbH und baut damit ihre Audio-Aktivitäten aus



30.07.2024

Köln, 30. Juli 2024. Der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlag Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0 ) baut seine Audio-Aktivitäten weiter aus und erwirbt in einem Asset Deal mit Wirkung zum 1. Juli 2024 die Hörcompany von der W1-Media Gruppe. Der Hörbuchverlag, der im Jahr 2000 von Angelika Schaack und Andrea Herzog gegründet wurde, steht für qualitativ hochwertige Kinder- und Jugendhörbücher. Bastei Lübbe wächst seit Jahren im Audiobereich überproportional. Erklärtes Ziel des Vorstands ist es, diesen Bereich weiter auszubauen. Die Übernahme ist ein Schritt in diese Richtung: "Mit der Hörcompany haben wir eine ideale Ergänzung zu unserem Hörbuch- und Hörspiel-Portfolio gefunden. Sowohl die Marke als auch die Produktionen stehen für hohe Qualität, beste Unterhaltung und jede Menge Spaß. Das passt super zu uns", sagt Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG. Zum Portfolio des Hamburger Verlagshauses gehören vielfach ausgezeichnete Produktionen sowie die Hörbuchadaptionen der Bücher des Erfolgs-Duos Axel Scheffler & Julia Donaldson, die "Skulduggery Pleasant"-Reihe von Derek Landy oder der Klassiker "Sängerkrieg der Heidehasen" von James Krüss. Viermal erhielt die Hörcompany bereits den Deutschen Hörbuchpreis und wurde mehrmals mit dem hr2-Kinder- und Jugendhörbuchpreis des Jahres ausgezeichnet. Einige der bekanntesten und beliebtesten Sprecherinnen und Sprecher leihen den Produktionen der Hörcompany ihre Stimme, zum Beispiel Rainer Strecker, Martin Baltscheit, Jens Wawrczeck oder Julia Nachtmann. Dieser hohe Qualitätsanspruch steht für Simon Decot, Programmvorstand der Bastei Lübbe AG, auch zukünftig im Fokus der Programmgestaltung der Hörcompany: "Wir fühlen uns dem hohen und vielfach ausgezeichneten Content-Anspruch der Marke Hörcompany verpflichtet und freuen uns darauf, für unser neues Audio-Imprint viele tolle neue Titel zu produzieren, die das widerspiegeln." "Mit Bastei Lübbe haben wir die ideale Lösung für die Weiterführung des Programms gefunden. Angelika Schaack, die die Übergabe noch bis Ende des Jahres begleiten wird, und ich wissen unsere Produktionen wie auch die Weiterentwicklung der Marke bei Lübbe Audio in besten Händen", ergänzt Jan Weitendorf von Hacht, Geschäftsführer der W1-Media Gruppe.



Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen fünfzehn Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Die AG erzielt einen Jahresumsatz von über 110 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2023/2024). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de



