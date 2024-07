EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

VERBUND AG: Akquisition eines PV-Projektportfolios mit einer Gesamtleistung von rund 110 MWp in Italien



30.07.2024 / 11:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die VERBUND AG gibt hiermit das Signing und Closing einer Akquisition eines rund 110 MWp PV-Projektportfolios in Mittelitalien (Lazio) bekannt. Verkäuferin ist die KE-RENINVESTMENT S.A., die spanische Holdinggesellschaft des türkischen Investors Kinesis Enerji.

Das PV-Portfolio mit einer Gesamtleistung von rund 110 MWp umfasst zwei Projekte, die sich in einem weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Beide Projekte teilen sich ein Umspannwerk und sind in einer Projektgesellschaft gebündelt. Das PV-Portfolio befindet sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verbrauchern (Großraum Rom) und trägt zur geografischen Diversifizierung von VERBUND bei. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion hat am 30. Juli 2024 stattgefunden. Die VERBUND-Strategie 2030 sieht ein signifikantes und wertschaffendes Wachstum im Bereich Photovoltaik und Windkraft vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 25 % der Gesamterzeugung von VERBUND aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Die nunmehrige Akquisition stellt einen weiteren Schritt zur Erreichung dieses Ziels dar und erweitert die Marktpräsenz in Italien.



Kontakt:

Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

mailto:investor-relations@verbund.com



30.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com