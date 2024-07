FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5122 (4580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 460 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1085 (1055) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS JUDGES SCIENTIFIC PRICE TARGET TO 12000 (12555) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 39 (37) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1190 (1170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 280 (325) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ALPHAWAVE SEMI TARGET TO 175 (152) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DOTDIGITAL TARGET TO 120 (115) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS STHREE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 445 PENCE - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1200 (1220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 980 (920) PENCE - UBS CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 61 (62) PENCE - UBS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1200 (1130) PENCE - 'BUY'



